Роспотребнадзор назвал стабильной эпидситуацию по COVID-19 в России

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в России стабильна. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

«В настоящее время эпидситуация по COVID-19 остается стабильной во всех регионах», - говорится в сообщении ведомства в канале в Мах.

Заболеваемость коронавирусом сохраняется на уровне прошлой недели. Роспотребнадзор связывает стабильно низкие показатели с вакцинацией и формированием среди населения высокого уровня популяционного иммунитета.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Павел Волчков рассказал, что в РФ выявили новый доминирующий вариант коронавируса - XFG, или «Стратус», который способен обойти иммунитет переболевшего человека, пишет Ura.ru.

ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:РоспотребнадзорКоронавирус

