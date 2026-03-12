Депутат Даванков рассказал об урегулировании конфликта с Мизулиной

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков поговорил с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной после прошлогоднего публичного конфликта. Об этом парламентарий рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Даванкова, у него с Мизулиной «сложная история».

«Были даже моменты, когда мы совпадали во мнениях — например, оба выступали против блокировки Roblox. После конфликта мы встретились, поговорили», — поделился депутат.

Он подчеркнул, что смог найти общий язык с Мизулиной в некоторых вопросах, однако всегда будет выступать с критикой из-за «доносов».

В 2025 году Мизулина призвала Следственный комитет возбудить уголовное дело в отношении Даванкова. До этого депутат заподозрил главу «Лиги безопасного интернета» в вымогательстве у бывшей жены рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) и попросил главу МВД России Владимира Колокольцева начать проверку.

