Депутат Даванков рассказал об урегулировании конфликта с Мизулиной
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков поговорил с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной после прошлогоднего публичного конфликта. Об этом парламентарий рассказал в беседе с «Газетой.Ru».
По словам Даванкова, у него с Мизулиной «сложная история».
«Были даже моменты, когда мы совпадали во мнениях — например, оба выступали против блокировки Roblox. После конфликта мы встретились, поговорили», — поделился депутат.
Он подчеркнул, что смог найти общий язык с Мизулиной в некоторых вопросах, однако всегда будет выступать с критикой из-за «доносов».
В 2025 году Мизулина призвала Следственный комитет возбудить уголовное дело в отношении Даванкова. До этого депутат заподозрил главу «Лиги безопасного интернета» в вымогательстве у бывшей жены рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) и попросил главу МВД России Владимира Колокольцева начать проверку.
