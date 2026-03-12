В Ростовской области пять человек пострадали при пожаре на заводе
12 марта 202611:31
Пожар разгорелся на Каменском стеклотарном заводе в Ростовской области, есть пострадавшие. Об этом сообщило региональное управление МЧС.
Возгорание произошло накануне во время проведения сварочных работ. Огонь ликвидировали на площади 100 квадратных метров.
«Пострадали пять работников... доставлены в ЦГБ Каменск-Шахтинского», - отметили в МЧС.
Пострадавшие получили ожоги.
Ранее в Серафимовске Иркутской области сгорела школа, никто не пострадал.
