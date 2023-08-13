Блогер Гоблин призвал отправлять воевать «детей»

Об этом он заявил в эфире радио «Комсомольская правда».



«Граждане, вы хорошо представляете, на что физически похож российский мужчина в 40-50 лет? Может ли он бегать, прыгать, спать на холодной земле? Что у него с простатой, с почками от постоянного употребления алкоголя? Он вам какой-то монстр? Нет! Дети должны идти в армию, служить два года, и участвовать в боевых действиях», – считает он.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ситуация с отсрочками от службы в армии и льготами не изменилась с установлением новых возрастных границ призывного возраста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

