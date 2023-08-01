Депутаты предложили предоставить отсрочку от призыва отцам детей до трех лет
Депутаты от партии «Новые люди» заявили о необходимости предоставлять отсрочку от призыва в армию отцам детей в возрасте до трёх лет, а также отцам детей-инвалидов, сообщает РИА Новости.
Соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму внесли представители фракции Владислав Даванков и Сардана Авксентьева.
Они пояснили, что в первый год после рождения ребёнка его матери нужна особая поддержка.
«Предоставить отсрочку от призыва... для граждан, имеющих ребёнка в возрасте до трёх лет, а также имеющих на иждивении детей-инвалидов в возрасте до 18 лет при осуществлении ухода за ними», — отмечается в пояснительной записке.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ситуация с отсрочками от службы в армии и льготами не изменилась с установлением новых возрастных границ призывного возраста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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