Депутаты предложили предоставить отсрочку от призыва отцам детей до трех лет

Соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму внесли представители фракции Владислав Даванков и Сардана Авксентьева.

Они пояснили, что в первый год после рождения ребёнка его матери нужна особая поддержка.

«Предоставить отсрочку от призыва... для граждан, имеющих ребёнка в возрасте до трёх лет, а также имеющих на иждивении детей-инвалидов в возрасте до 18 лет при осуществлении ухода за ними», — отмечается в пояснительной записке.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ситуация с отсрочками от службы в армии и льготами не изменилась с установлением новых возрастных границ призывного возраста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

