Любое расширение наказаний может подвести под статью даже благополучные семьи. Об этом в разговоре с НСН рассказала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

Ранее певица Инстасамка (Дарья Зотеева) призвала разработать в России закон, который регулировал бы деятельность детей-блогеров. Она отметила, что в стране существует серьезная и невидимая проблема — эксплуатация малолетних звезд родителями. Об этом она заявила на подкасте «Это медиафутбол, бро». Волынец считает, что эта отрасль уже достаточно контролируется.