Омбудсмен Волынец не поддержала ограничения для детей-блогеров
Стремление защитить детей похвально, но государство и так обладает необходимыми инструментами для этого, заявила НСН Ирина Волынец.
Любое расширение наказаний может подвести под статью даже благополучные семьи. Об этом в разговоре с НСН рассказала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.
Ранее певица Инстасамка (Дарья Зотеева) призвала разработать в России закон, который регулировал бы деятельность детей-блогеров. Она отметила, что в стране существует серьезная и невидимая проблема — эксплуатация малолетних звезд родителями. Об этом она заявила на подкасте «Это медиафутбол, бро». Волынец считает, что эта отрасль уже достаточно контролируется.
«Похвально, конечно, стремление блогера защитить права детей, и закон интересный. Проблема такая существует, что некоторые, наверное, злоупотребляют, но с другой стороны, те деньги, которые зарабатываются, расходуются, в том числе, на содержание детей. Но в случае, если кто-то усмотрел нарушение прав ребёнка и написал заявление, то на это обращают внимания органы опеки и попечительства. Если это какое-то злостное злоупотребление, то могут вмешаться и другие компетентные органы, например, полиция. У нас есть статья 5.35 Кодекса об административных правонарушениях, согласно которой родители, которые недобросовестно исполняют свои обязанности, штрафуются. Существует общее положение о том, что они обязаны это делать», — отметила Волынец.
Она добавила, что каждый случай необходимо рассматривать отдельно, так как в этой проблеме может оказаться очень много тонкостей.
«Если каждый раз, когда родители используют детей для создания контента, их будут за это как-то наказывать, то тогда это может коснуться не только блогеров, а вообще всех родителей нашей страны. Потому что и должностные лица, и обыкновенные люди, независимо от должности, от сферы деятельности, используют изображения своих детей. Более того, у нас родители законодательно отвечают за то, чтобы фото или видео ребенка нигде не появлялось без их согласия, но они сами имеют право это всё использовать. Все зависит от большого количества нюансов. Если это вредит развитию ребёнка, его здоровью, физическому, психическому, если он сам не хочет во всём этом участвовать, если это происходит под давлением, если родители манипулируют ребенком, заставляют его, если это вредит его учёбе, то можно уже ставить такой вопрос. Но где грань между семейным видео, так называемым, либо видео, где показывают достижения ребенка и вот этим злоупотреблением?» — задалась вопросом собеседница НСН.
Ранее сообщалось, что 10-летняя девочка из Краснодара попала в список самых богатых блогеров мира — она заработала 2,8 млрд рублей за 2024 год. Ее канал Like Nastya, ориентированный на детей, насчитывает 121 млн подписчиков. Видео, в которых она делится различными аспектами жизни и дает советы другим детям, регулярно собирают десятки миллионов просмотров.
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