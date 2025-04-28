Автор хита «Сигма Бой» заявил о популярности трека в Японии
У исполнительниц хита «Сигма Бой» на лето назначены переговоры с зарубежными музыкальными лейблами, сказал НСН Михаил Чертищев.
Клип на песню «Сигма Бой» в течение суток после публикации 24 апреля возглавил музыкальные тренды на российском YouTube, рассказал в эфире НСН музыкальный продюсер, композитор, автор музыки к хиту российских школьниц Анны-Марии Янковской и Светланы Чертищевой (Betsy) Михаил Чертищев.
Песня «Сигма Бой» ранее стала хитом в Польше. По данным местного издания, трек популярен не только у детей, но и у их родителей. Чертищев рассказал, что у юных певиц на лето назначены переговоры с зарубежными музыкальными лейблами.
«Сейчас песня «Сигма Бой» особенно активно набирает популярность в Японии. Это следует из статистики Shazam. У нас на лето назначены уже переговоры вживую с мировыми лейблами. Если у нас получится поехать и мы успеем сделать визу, то будет замечательно, но, скорее всего, на переговорах будут представители нашего лейбла Rhymes Music. У нас вышел клип на песню «Сигма Бой» и в первые сутки попал на первое место в музыкальных трендах российского YouTube», - сказал собеседник НСН.
Ранее Betsy рассказывала спецкору НСН, что не планирует выпускать фиты с Филиппом Киркоровым, Люсей Чеботиной или Ольгой Бузовой, поскольку «особо не слушает российских исполнителей».
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