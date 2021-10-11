«Близко к 100%». Инфекционист назвал эффективными экспресс-тесты на COVID-19

Экспресс-тестирование на коронавирус позволит людям быстро узнать точную информацию о своем состоянии, отметил Николай Малышев.

Введение бесплатных экспресс-тестов на COVID-19 для населения является «безусловно полезной» мерой в борьбе с пандемией коронавируса, заявил профессор, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

В понедельник заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что точки для сдачи экспресс-тестов на COVID-19 начали работать в десяти многофункциональных центрах и десяти общественных местах столицы.

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«Это хорошо, и, в общем-то, давно пора так сделать, поскольку у некоторых людей есть определенная настороженность. Люди не так хорошо знают свои контакты, и, конечно, возникают вопросы, они начинают беспокоиться о своем здоровье. Очень хорошо, что они могут это [тестирование] сделать. Точность экспресс-тестов вполне укладывается в нормативы. Да, это не стопроцентная гарантия, но близко к этому. С точки зрения организации: да, люди стоят в очереди, но есть же социальная дистанция, маски. Сейчас ведь вакцинация проводится, и там всё отработано. Всё идет красиво, с соблюдением мер. Это, безусловно, полезное мероприятие», - резюмировал ученый.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН напомнил, что массовые карантинные меры по борьбе с COVID-19 далеко не всегда эффективны.

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
ТЕГИ:МФЦТестирование ПандемияМосква
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