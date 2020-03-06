Близкие заболевших коронавирусом в Москве находятся под наблюдением

Близкие и друзья заболевших коронавирусом в Москве находятся под меднаблюдением, трое в больнице с симптомами ОРВИ, сообщает журналистам оперативный штаб по Москве.

«Близкие – друзья и родственники, с которыми заболевшие общались после возвращения домой, уже находятся под медицинским наблюдением. Те, у кого имеются симптомы ОРВИ, направлены в больницу – их всего 3 человекa», - говорится в сообщении.