В России выявлено 6 новых случаев заражения коронавирусом
В России возросло число заболевших коронавирусом. Как сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией, выявлено пять новых случаев в Москве, еще один – в Нижнем Новгороде.
Также отмечается, что все заболевшие являются гражданами России, которые посещали Италию в течение последних двух недель.
В штабе рассказали, что болезнь у всех россиян протекает в «легкой клинической форме», состояние пациентов оценивается как удовлетворительное. Также ведется работа по определению круга лиц, с которыми контактировали заболевшие.
Таким образом в России по состоянию на 6 марта зафиксировано 10 случаев коронавирусной инфекции.
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