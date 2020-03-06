В России выявлено 6 новых случаев заражения коронавирусом

Также отмечается, что все заболевшие являются гражданами России, которые посещали Италию в течение последних двух недель.

В штабе рассказали, что болезнь у всех россиян протекает в «легкой клинической форме», состояние пациентов оценивается как удовлетворительное. Также ведется работа по определению круга лиц, с которыми контактировали заболевшие.

Таким образом в России по состоянию на 6 марта зафиксировано 10 случаев коронавирусной инфекции.

