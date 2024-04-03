Адвокат: Блиновская готова подписать соглашение с ФНС
3 апреля 202402:33
Обвиняемая в мошенничестве и отмывании денег российский блогер Елена Блиновская готова пойти на мировое соглашение с Федеральной налоговой службой РФ, чтобы погасить долги, сообщает RT со ссылкой на ее адвоката Наталью Сальникову.
По словам правозащитницы, Блиновская готова передать свой дом в счет погашения долга — около 1,4 млрд рублей. Обращение уже направлено в ФНС, но ответ пока не получен.
Ранее стало известно, что Блиновской доначислили ещё 227 млн рублей неуплаченных налогов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru