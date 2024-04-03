Адвокат: Блиновская готова подписать соглашение с ФНС

Обвиняемая в мошенничестве и отмывании денег российский блогер Елена Блиновская готова пойти на мировое соглашение с Федеральной налоговой службой РФ, чтобы погасить долги, сообщает RT со ссылкой на ее адвоката Наталью Сальникову.

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По словам правозащитницы, Блиновская готова передать свой дом в счет погашения долга — около 1,4 млрд рублей. Обращение уже направлено в ФНС, но ответ пока не получен.

Ранее стало известно, что Блиновской доначислили ещё 227 млн рублей неуплаченных налогов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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