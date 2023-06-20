Блиновской могут продлить срок домашнего ареста
20 июня 202304:05
Следствие попросило московский Пресненский суд продлить до 26 июля срок домашнего ареста блогерше Елене Блиновской, сообщает ТАСС.
Заседание назначено на 21 июня.
Ранее следствие в рамках уголовного дела о неуплате налогов арестовало 136 банковских счётов блогера и её супруга. Ее подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму около одного млрд рублей, а также отмывании доходов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru