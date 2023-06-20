Блиновской могут продлить срок домашнего ареста

Заседание назначено на 21 июня.

Ранее следствие в рамках уголовного дела о неуплате налогов арестовало 136 банковских счётов блогера и её супруга. Ее подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму около одного млрд рублей, а также отмывании доходов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

