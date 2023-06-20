Блиновской могут продлить срок домашнего ареста

Следствие попросило московский Пресненский суд продлить до 26 июля срок домашнего ареста блогерше Елене Блиновской, сообщает ТАСС.

Суд признал законным домашний арест блогера Блиновской

Заседание назначено на 21 июня.

Ранее следствие в рамках уголовного дела о неуплате налогов арестовало 136 банковских счётов блогера и её супруга. Ее подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму около одного млрд рублей, а также отмывании доходов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: sledcom.ru
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