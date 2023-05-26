СМИ: Ещё сотни миллионов рублей арестовали на 136 счетах Блиновской и её мужа

Собеседник агентства утверждает, что арестованные счета были открыты в Сбербанке, «Тинькофф Банке», ВТБ, «Альфа-Банке», «Райффайзенбанке», «Промсвязьбанке», Россельхозбанке, «Совкомбанке», «Газпромбанке» и других.

«Сумма арестованных денежных средств составляет сотни млн рублей в различной валюте», - добавил источник.

Ранее Мосгорсуд признал законным избрание меры пресечения в виде домашнего ареста против Блиновской, которую подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму около одного млрд рублей, а также отмывании доходов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

