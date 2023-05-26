СМИ: Ещё сотни миллионов рублей арестовали на 136 счетах Блиновской и её мужа

Следствие в рамках уголовного дела о неуплате налогов арестовало 136 банковских счётов блогера Еленой Блиновской и её супруга, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Собеседник агентства утверждает, что арестованные счета были открыты в Сбербанке, «Тинькофф Банке», ВТБ, «Альфа-Банке», «Райффайзенбанке», «Промсвязьбанке», Россельхозбанке, «Совкомбанке», «Газпромбанке» и других.

«Сумма арестованных денежных средств составляет сотни млн рублей в различной валюте», - добавил источник.

Ранее Мосгорсуд признал законным избрание меры пресечения в виде домашнего ареста против Блиновской, которую подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму около одного млрд рублей, а также отмывании доходов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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