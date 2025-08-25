Белые или знакомые: Как не нарваться на ядовитый гриб
Максим Дьяков в беседе с НСН посоветовал собирать только белые грибы или лисички, или брать с собой за грибами опытного грибника.
Важно собирать только те виды грибов, в безопасности которых человек уверен, а иначе последствия от некоторых съеденных ядовитых видов могут проявиться лишь спустя две недели и привести к летальному исходу. Об этом НСН рассказал ведущий инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков.
В преддверии грибного сезона Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по сбору и употреблению грибов во избежание пищевых отравлений, пишет Сиб.fm. Как сообщают специалисты ведомства, ежегодно в России фиксируется около тысячи случаев отравления грибами, из которых примерно 30 заканчиваются летальным исходом. Дьяков дал советы, что делать, если отравление грибами все же случилось.
«Дело в том, что у разных видов ядовитых грибов разные токсины, и, соответственно, симптоматика, клиническая картина отравления, антидоты, если они возможны, в разных случаях совершенно разные. Поэтому очень важно собирать только те грибы, которые вы точно знаете. Если все-таки случилось отравление, нужно немедленно вызвать скорую и провести рвотное лечение препаратами. Если уже какое-то время прошло, то делаем то же самое, только еще добавляем очищение кишечника. Скажем, у бледной поганки симптомы проявляются достаточно быстро, но при сильном отравлении наступает период мнимого выздоровления, после чего уже появляются действительно страшные симптомы, и может быть летальный исход. Существуют грибы с такими токсинами, что первые признаки могут появиться аж через две недели и тоже привести к летальному исходу. Некоторые паутинники Cortinarius, например, вот такие коварные», - рассказал он.
При этом Дьяков призвал не пользоваться всякими народными методами для определения ядовитого гриба и при сомнениях брать с собой грибников.
«Все вот эти способы: окрашивание лука, окрашивание серебряной ложечкой – это все народные присказки, которые не работают. Если не знаете грибов, идите только с опытным грибником, или собирайте белые. Лисички тоже, в общем, безопасные. Есть то, что называют «ложной лисичкой», но в некоторых странах ее вообще используют в еду. Она не ядовитая, просто невкусная», - подытожил он.
Ранее Дьяков заявил НСН, что грибы лучше всего покупать в магазинах, поскольку такой товар обязательно проходит сертификацию в Санэпидемстанции. Важно обратить внимание и на то, в каком районе собирали грибы.
