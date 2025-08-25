Премьера сериала «Бегущий по лезвию 2099» состоится в 2026 году на Prime Video, сообщает издание Deadline со ссылкой на служебную переписку одного из топ-менеджеров Amazon MGM. При этом в самой компании официально не заявляли, что выпустят шоу в следующем году. Главные роли в проекте исполнили Мишель Йео («Всё везде и сразу») и Хантер Шафер («Эйфория»). Режиссером первых двух эпизодов выступил Джонатан ван Тюллекен.

События продолжения развернутся через 50 лет после фильма «Бегущий по лезвию 2049» Дени Вильнева. Ожидается, что в центре сюжета окажется преступница Кора, которая вынуждена скрываться от закона, при этом хочет обеспечить спокойное будущее своему брату. Шнейдеров допустил, что до выхода первых серий рано рассуждать о потенциальном успехе сериала.

«Нельзя клонировать актеров, которые играли в первом фильме. Сериал отличается от фильма принципиально тем, что это многосерийная история, а не полнометражное кино. Говорить об ожиданиях невозможно, потому что все зависит от сценария и режиссерской работы. Мишель Йео замечательная актриса, виртуозно владеющая восточными единоборствами, сыгравшая во многих боевиках. Смущает, что она не очень молодая девушка, но надеюсь, актриса свои профессиональные навыки сохранила. Любопытно, не уйдет ли новый "Бегущий по лезвию" в совсем жестокое кровавое месиво, но надо подождать выхода сериала», - заявил он.