Как Ридли Скотт повлиял на успех франшизы «Бегущий по лезвию»
Кинокритик Давид Шнейдеров заявил НСН, что уровень зрительского интереса к новому сериалу «Бегущий по лезвию 2099» во многом зависит от сценария и режиссерского подхода.
Франшиза «Бегущий по лезвию» не состоялась бы без первого успешного фильма, при этом каждый новый проект зрители всегда будут сравнивать с предыдущим, уточнил в беседе с НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
Премьера сериала «Бегущий по лезвию 2099» состоится в 2026 году на Prime Video, сообщает издание Deadline со ссылкой на служебную переписку одного из топ-менеджеров Amazon MGM. При этом в самой компании официально не заявляли, что выпустят шоу в следующем году. Главные роли в проекте исполнили Мишель Йео («Всё везде и сразу») и Хантер Шафер («Эйфория»). Режиссером первых двух эпизодов выступил Джонатан ван Тюллекен.
События продолжения развернутся через 50 лет после фильма «Бегущий по лезвию 2049» Дени Вильнева. Ожидается, что в центре сюжета окажется преступница Кора, которая вынуждена скрываться от закона, при этом хочет обеспечить спокойное будущее своему брату. Шнейдеров допустил, что до выхода первых серий рано рассуждать о потенциальном успехе сериала.
«Нельзя клонировать актеров, которые играли в первом фильме. Сериал отличается от фильма принципиально тем, что это многосерийная история, а не полнометражное кино. Говорить об ожиданиях невозможно, потому что все зависит от сценария и режиссерской работы. Мишель Йео замечательная актриса, виртуозно владеющая восточными единоборствами, сыгравшая во многих боевиках. Смущает, что она не очень молодая девушка, но надеюсь, актриса свои профессиональные навыки сохранила. Любопытно, не уйдет ли новый "Бегущий по лезвию" в совсем жестокое кровавое месиво, но надо подождать выхода сериала», - заявил он.
По мнению собеседника НСН, интерес к франшизе держится на успехе самого первого фильма Ридли Скотта с Харрисоном Фордом и Рутгером Хауэром, вышедшего в 1982 году.
«Когда вышла "Дюна", успех сиквела был в ожиданиях первой картины. Все, конечно, сравнивали Тимоти Шаламе с Кайлом Маклахленом, сыгравшего Пола Атрейдеса в экранизации 1984 года. В этом случае все тоже будут сравнивать актеров с предыдущими фильмами. Если бы провалился первый фильм, второго бы просто не было», - подчеркнул Шнейдеров.
Ранее в Amazon MGM Studios сообщили, что Дени Вильнев, который является трехкратным обладателем «Оскара» за фильмы «Прибытие», «Бегущий по лезвию 2049» и «Дюна», станет исполнительным продюсером и режиссером нового фильма о Джеймсе Бонде, напоминает «Радиоточка НСН»
