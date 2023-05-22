Суд признал законным домашний арест блогера Блиновской

Апелляция представителей Блиновской была отклонена. Девушку подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов.

При этом Блиновская отказалась участвовать в слушании, ее интересы представлял защитник Никита Морозов.

Блиновской предъявили официальное обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, Она будет находиться под домашним арестом до 26 июня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

