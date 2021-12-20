В Удмуртии подросток по указанию отца ударил ножом врача

По данным правоохранителей, подозреваемый в совершении преступления — 44-летний житель Ижевска, ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью. Следствие выяснило, что 18 декабря мужчина обратился в инфекционное отделение Ижевской городской больницы № 3 из-за высокой температуры у своего 12-летнего сына. Мальчика принял заведующий отделением, однако затем подозреваемый, не согласившись с порядком сдачи медицинских анализов, устроил конфликт с медиком. Мужчина поручил сыну ударить врача ножом, и подросток нанес завотделением три ножевых ранения в спину и живот. Медик был госпитализирован, ему оказывают помощь.

Следствие ходатайствовало заключении подозреваемого под стражу, в отношении его сына-подростка назначена судебно-психиатрическая экспертиза.



