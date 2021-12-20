В Удмуртии подросток по указанию отца ударил ножом врача
Подросток напал с ножом на врача по указанию своего отца в Удмуртии, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по региону.
По данным правоохранителей, подозреваемый в совершении преступления — 44-летний житель Ижевска, ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью. Следствие выяснило, что 18 декабря мужчина обратился в инфекционное отделение Ижевской городской больницы № 3 из-за высокой температуры у своего 12-летнего сына. Мальчика принял заведующий отделением, однако затем подозреваемый, не согласившись с порядком сдачи медицинских анализов, устроил конфликт с медиком. Мужчина поручил сыну ударить врача ножом, и подросток нанес завотделением три ножевых ранения в спину и живот. Медик был госпитализирован, ему оказывают помощь.
Следствие ходатайствовало заключении подозреваемого под стражу, в отношении его сына-подростка назначена судебно-психиатрическая экспертиза.
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