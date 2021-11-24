Отправлен на экспертизу подросток, готовящий нападение на казанскую школу

Задержанного по подозрению в организации нападения на школу 14-летнего казанского подростка отправили в закрытый психиатрический стационар для проведения экспертизы, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу центрального аппарата СКР.

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Как считает следствие, к организации нападения на учебное заведение юношу склонил неизвестный, с которым школьник общался через интернет.

Председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовное дело в отношении подростка. Он проходит по статье «Приготовление к убийству двух и более лиц».

Напомним, 14-летний ученик школы №101, состоящий на учете в ПНД, собирался устроить стрельбу в учебном заведении. Он был одет в футболку c надписью HATE, как колумбайнеры.

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ФОТО: pixabay.com
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