В Совфеде предложили запретить электросамокаты в Москве

Член Совета Федерации Артём Шейкин обратился в Департамент транспорта Москвы с просьбой рассмотреть возможность ограничения скорости или полного запрета движения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, сообщает РИА Новости.

Скорость для самокатчиков в Санкт-Петербурге ограничили 10 км/ч

Речь идет об узких тротуарах и оживленных улицах. Он предложил установить на соответствующих улицах специальные знаки, запрещающие их использование. Сенатор считает, что подобные меры помогут обезопасить пешеходов и снизить вероятность столкновений. Отмечается, что особое беспокойство вызывают курьеры на электровелосипедах, которые часто двигаются по тротуарам, не спешиваясь в местах большого скопления людей.

Электровелосипеды или электросамокаты представляют собой бомбы замедленного действия, которые могут поджечь всю квартиру. Так в комментарии НСН оценил опасность хранения в доме электронных средств индивидуальной мобильности аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

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ФОТО: ТАСС / Сергей Мальгавко
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