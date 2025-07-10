В Совфеде предложили запретить электросамокаты в Москве

Речь идет об узких тротуарах и оживленных улицах. Он предложил установить на соответствующих улицах специальные знаки, запрещающие их использование. Сенатор считает, что подобные меры помогут обезопасить пешеходов и снизить вероятность столкновений. Отмечается, что особое беспокойство вызывают курьеры на электровелосипедах, которые часто двигаются по тротуарам, не спешиваясь в местах большого скопления людей.

Электровелосипеды или электросамокаты представляют собой бомбы замедленного действия, которые могут поджечь всю квартиру. Так в комментарии НСН оценил опасность хранения в доме электронных средств индивидуальной мобильности аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

