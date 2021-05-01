Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня

Благодатный огонь называют одним из символов Пасхи. Вынос святыни символизирует вынос из Гроба «Света Истинного», то есть воскресшего Иисуса Христа. Считается, что Благодатный огонь обладает особыми свойствами, и первое время после схождения не обжигает верующих.

Благодатный огонь получат представители 11 государств: России, Греции, Грузии, Болгарии, Белоруссии, Кипра, Молдавии, Украины, Румынии, Польши и Казахстана, пишет Газета.ru.

Ранее сообщалось, что в этом году в церемонии Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме смогут участвовать 2,5 тысячи верующих. Об этом сообщил директор департамента мировых религий в МИД Израиля Шарон Регев.

Напомним, что в 2020 году церемония состоялась только в присутствии клириков, без верующих. Беспрецедентное решение было принято на фоне ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.

