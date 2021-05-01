Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня

В Иерусалиме Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Великую субботу в канун Пасхи. Прямую трансляцию из храма ведет телеканал НТВ.

Благодатный огонь доставят в более чем 20 регионов России

Благодатный огонь называют одним из символов Пасхи. Вынос святыни символизирует вынос из Гроба «Света Истинного», то есть воскресшего Иисуса Христа. Считается, что Благодатный огонь обладает особыми свойствами, и первое время после схождения не обжигает верующих.

Благодатный огонь получат представители 11 государств: России, Греции, Грузии, Болгарии, Белоруссии, Кипра, Молдавии, Украины, Румынии, Польши и Казахстана, пишет Газета.ru.

Ранее сообщалось, что в этом году в церемонии Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме смогут участвовать 2,5 тысячи верующих. Об этом сообщил директор департамента мировых религий в МИД Израиля Шарон Регев.

Напомним, что в 2020 году церемония состоялась только в присутствии клириков, без верующих. Беспрецедентное решение было принято на фоне ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.

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ТЕГИ:Благодатный ОгоньПасхаИерусалим
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