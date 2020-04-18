Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме, сообщает РИА Новости.

Свидетелями схождения благодатного огня в кувуклии Храма Гроба Господня стали тысячи верующих, традиционно совершающих паломничество в Иерусалим во время пасхальных мероприятий.

Ранее протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН рассказал, как можно помочь церквям, где сложилась сдложная ситуация из-за оттока верующих на фоне коронавируса.

«Я не думаю, что РПЦ включат в список для государственной поддержки. Но вот что-то делать с коммунальными платежами надо. Расходы на семейный бюджет повышаются очень сильно. Продукты в моем магазинчике возле дома стоят в три раза дороже, чем в гипермаркете за МКАД. Но туда меня не пускают. Было бы хорошо, чтобы хотя бы не начисляли пени за просроченные коммунальные платежи. И тем более, чтобы не отрубали и не отключали электричество и воду. То же самое и с деятельностью приходов - нужно избавить их от обязательных платежей», - отметил он.

