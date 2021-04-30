Благодатный огонь доставят в более чем 20 регионов России

Благодатный огонь доставят к Пасхе и в последующие дни в более чем 20 регионов России, среди которых Сибирь, Ямал, Камчатка и Дальний восток, сообщили в Фонде Андрея Первозванного. Сначала его доставят из Иерусалима в Москву, это будет 1 мая, откуда огонь доставят в регионы автотранспортом, чартерами и специальными рейсами авиакомпаний.

«Надеемся, пасхальная весть из Иерусалима порадует наших граждан и поможет преодолеть временные трудности, с которыми Россия, как и весь мир, столкнулась в период пандемии», - сообщил РИА Новости председатель попечительского совета ФАП Владимир Якунин.

Информации о храмах, в которые доставят святыню, пока нет.

Благодатный огонь называют одним из символов Пасхи. Вынос святыни символизирует вынос из Гроба «Света Истинного», то есть воскресшего Иисуса Христа. Считается, что Благодатный огонь обладает особыми свойствами, и первое время после схождения не обжигает верующих.

Ранее запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о негативных сторонах строгого поста, который часть россиян соблюдает перед Пасхой.

