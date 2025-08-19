Депутат Свинцов назвал главную опасность ИИ для человечества
Люди слишком сильно начинают доверять искусственному интеллекту, а это может привести к большим проблемам уже через несколько пятилеток, рассказал Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.
Доверие к искусственному интеллекту (ИИ) отключает критическое мышление у человека, если так продолжится, то ИИ покорит человечество за 15 лет, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.
«Когда человек системно и постоянно передает свой функционал в работе ИИ, это приводит к тому, что у людей очень быстро уходят сомнения. Мало кто продолжает проверять факты. Эти системы начинают прорабатывать в нас такие "дьявольские зависимости" от алгоритмов. Это машина, которая не является ни человеческой, ни божественной. А человеческая раса уходит ей в подчинение. Раньше за поисковыми системами стоял человек, который мог корректировать выдачу или доступ какой-то информации, но сейчас алгоритм в руках машины, и она выбирает, что вообще давать человечеству. Мы за несколько пятилеток, одна-две-три, будем зависеть целиком только от того, что нам покажет ИИ, и перестанем сомневаться в его компетентности», — подчеркнул он.
Ранее российский музыкальный и медиаменеджер Сергей Балдин рассказал НСН, заменят ли нейросети музыкантов.
