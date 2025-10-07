Меркель связала начало конфликта вокруг Украины с COVID-19

По ее словам, эпидемия COVID-19 сделала невозможным проведение личных встреч между лидерами стран Евросоюза и президентом России Владимиром Путиным. Это, по ее словам, и усугубило кризис. «Если вы не сможете встречаться, если вы не сможете обсудить свои разногласия лично, то вы не найдете новых компромиссов», — указала политик.

Также Меркель заявила, что Польша и Прибалтика косвенно способствовали началу СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

