Меркель связала начало конфликта вокруг Украины с COVID-19
Распространение коронавируса стало одной из главных причин начала конфликта вокруг Украины, сообщила изданию Partizan экс-канцлер Германии Ангела Меркель.
По ее словам, эпидемия COVID-19 сделала невозможным проведение личных встреч между лидерами стран Евросоюза и президентом России Владимиром Путиным. Это, по ее словам, и усугубило кризис. «Если вы не сможете встречаться, если вы не сможете обсудить свои разногласия лично, то вы не найдете новых компромиссов», — указала политик.
Также Меркель заявила, что Польша и Прибалтика косвенно способствовали началу СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru