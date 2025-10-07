Меркель связала начало конфликта вокруг Украины с COVID-19

Распространение коронавируса стало одной из главных причин начала конфликта вокруг Украины, сообщила изданию Partizan экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

Меркель считает, что для урегулирования конфликта вокруг Украины нужен диалог с Россией

По ее словам, эпидемия COVID-19 сделала невозможным проведение личных встреч между лидерами стран Евросоюза и президентом России Владимиром Путиным. Это, по ее словам, и усугубило кризис. «Если вы не сможете встречаться, если вы не сможете обсудить свои разногласия лично, то вы не найдете новых компромиссов», — указала политик.

Также Меркель заявила, что Польша и Прибалтика косвенно способствовали началу СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусУкраинаРоссияГерманияАнгела Меркель

Горячие новости

Все новости

партнеры