Кресла «Трансаэро» продают за миллион в интернете
На «Авито» появилось объявление о продаже за 1 миллион рублей кресел из самолёта авиакомпании «Трансаэро», сообщает Telegram-канал FrequentFlyers.
Такую стоимость установили под предлогом коллекционной ценности: это кресла из салона первого класса «Империал» и других таких не будет. Они раскладываются в плоскую кровать, причём все электроприводы, по словам продавца, в рабочем состоянии. Работает подсветка и пульты на подлокотнике. Выдвигаются столики, и кресло полностью комплектное, с оттоманкой.
Данные кресла ставили в Boeing 737-800: первый самолёт с четырьмя креслами «Империала» появился у «Трансаэро» в октябре 2013 года, однако спустя два года авиакомпании не стало.
Всего было пять Boeing 737-800 с таким «Империалом», все до сих пор летают в иностранных авиакомпаниях, но преимущественно в одноклассной компоновке на 189 кресел. Вероятно, кресла демонтировали перед возвратом одного из самолётов лизингодателю.
Ранее самолет Ту-214, оснащенный российскими комплектующими, совершил первый полет в рамках программы летных испытаний. Воздушное судно было введено в эксплуатацию в 2007 году и использовалось авиакомпанией «Трансаэро» до 2015 года, после чего находилось на хранении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
