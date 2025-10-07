Экс-глава фонда капремонта Калининграда устраивал корпоративы за 9 млн рублей

Как считает следствие, с 2020 по 2024 год Олег Туркин и его подчинённые потратили деньги, собранные на ремонт жилых многоквартирных домов, на тусовки. Вместо крыш и фасадов были фуршеты и банкетики.

Прокуратура оценила ущерб в 9,1 миллиона и требует вернуть средства через суд. Дело рассматривается в Ленинградском районном суде Калининграда.

Ранее экс-губернатора Челябинской области обвинили в растрате 33 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

