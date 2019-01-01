Раздельный сбор мусора может привести к коллапсу в Москве

«Контракты на вывоз твердых коммунальных отходов из мегаполиса, из Москвы, были заключены уже несколько лет назад. И имеют достаточно длинный, десятилетний срок. Там предусмотрена организация вывозящими компаниями сортировки этих отходов перед размещением на полигонах или объектах утилизации. Но сейчас, как понимаю, московская мэрия пытается изменить правила игры, и встает вопрос, как это скажется на экономике вывозящих компаний. Организация раздельного сбора мусора, если это будет сделано за счет средств возчиков, имеет совсем другую экономику: это достаточно затратный процесс. Если же это будет сделано за счет столичной мэрии, бюджет которой состоит из налоговых платежей и прочих отчислений граждан, то тоже непонятно, как это отразится на возчиках, потому что объем вывозимых ими отходов будет гораздо меньше. То есть яркий лозунг, яркий тезис, но не думаю, что он имеет под собой экономическую основу. Правильнее было бы делать раздельный сбор мусора одновременно с введением дуальной системы, когда за вторсырье отвечает отдельная специализированная организация. И ведет такую работу вплоть до утилизации. Но это не тот случай. Поэтому я считаю, заявление яркое, но, несмотря на благие намерения, может случиться перекос», - пояснил он.

По словам эксперта, если отходов станет меньше, возчики, которые получают от московской мэрии плату за тонну, будут меньше получать.

«Им это будет невыгодно, и вывозить не будут. Второе, куда пойдет это вторсырье? В контрактах, которые возчики заключили много лет назад, предусмотрено, что вторсырье их априори. Они его отсортировывают на своих станциях и потом продают на рынке. От этого зависит большая доля выручки возчиков. Третье. Московские отходы попадают и на объекты в Московской области. Это современные мусоросортировочные, мусороперерабатывающие комплексы, которые уже построены. Они, получается, лишатся этих отходов? Непонятно, как это будет», - заключил он.

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