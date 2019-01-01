Шингаркин: Москвичи готовы к введению раздельного сбора мусора
Эколог, член Общественной палаты Московской области, один из разработчиков закона «Об отходах производства и потребления» Максим Шингаркин назвал решение правительства Москвы о введении системы раздельного сбора мусора победой москвичей и здравого смысла.
По словам эколога, в отличие от других субъектов, у Москвы просто нет мест для размещения несортированных отходов. Поэтому город должен иметь самую продвинутую в стране систему сбора, сортировки и переработки отходов.
Шингаркин заявил, что москвичи готовы к переходу на раздельный сбор мусора. Это показал в ом числе сбор подписей за закрытие МСЗ-4 и введение раздельного сбора мусора. За короткий срок волонтеры собрали 15 тысяч подписей жителей. Кроме того, это доказывает акция по сбору батареек.
«Люди готовы разделять, им просто надо дать такую возможность», - полагает эколог.
Ранее правительство Москвы приняло постановление о начале перехода на раздельный сбор мусора с 1 января 2020 года. ДО конца года специальные контейнеры должны появиться во всех столичных дворах.
Ранее бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в эфире НСН оценил идею премьера Дмитрия Медведева обязать торговые сети принимать полимерную и стеклянную тару у населения.
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