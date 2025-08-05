Похожие на алкоголь продукты прививают детям с детства тягу к спиртному, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с НСН.

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая призвала запретить продажу кофет в стилизованной под банку пива упаковке. По ее словам, это может формировать у детей положительные ассоциации с алкоголем. Свинцов согласился с коллегой и призвал даже к более радикальным мерам.

