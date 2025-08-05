Депутаты выступили против «шоколадных Жигулей», бизнес не согласился
Регулировать продажу конфет в упаковке, похожей на алкогольную, бессмысленно, так как в них нет спиртного, заявил НСН Владлен Максимов, но депутат Андрей Свинцов выступил за запрет подобной продукции.
Похожие на алкоголь продукты прививают детям с детства тягу к спиртному, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с НСН.
Депутат Госдумы Татьяна Буцкая призвала запретить продажу кофет в стилизованной под банку пива упаковке. По ее словам, это может формировать у детей положительные ассоциации с алкоголем. Свинцов согласился с коллегой и призвал даже к более радикальным мерам.
«Я полностью разделяю позицию моего коллеги депутата Буцкой и считаю, что давным-давно пора запретить рекламу безалкогольного пива, прекратить выпуск детского шампанского. Это система подготовки детской психики, потребительского поведения к употреблению алкоголя. Любые имитации детских товаров под какие-то бренды спиртного, их упаковки или названия — это прививание интересов и привычек уже с раннего возраста. Конфеты с коньяком и продукты, где присутствует алкоголь, возможно, стоит переводить в категорию 18+. Здесь надо смотреть на концентрацию спирта. Если это минимальная доза, которая как у кефира или кваса, то, конечно, не нужно. А если пяти-шести конфет может быть достаточно, чтобы захмелеть, то это другой разговор», — отметил он.
С позицией депутатов не согласился вице-президент «Опоры России», руководитель комиссии по мелкорозничной, нестационарной и ярмарочной торговле Владлен Максимов. Он заявил НСН, что маркировка конфет без содержания алкоголя только ухудшит положение сетевых магазинов, поэтому не стоит придираться к их продаже.
«Я не слышал пока еще о таком регулировании, но я бы не стал придираться к тем конфетам, которые упаковкой похожи на бутылку, да и маркировка тут ни к чему. Это не подакцизный товар, например, те же сладости с ликером продаются вместе с остальными. В этой продукции вовсе нет алкоголя, поэтому это бессмысленно делать. Те товары, которые его содержат, они и так регулируются по закону, находятся на отдельных стеллажах с пивом и вином, например. Подобные инициативы только усложнят работу продуктовых магазинов», — подчеркнул он.
Шоколадные конфеты с начинкой на основе темного пива «Жигули Бархатное» Московская пивоваренная компания представила в феврале 2025 года.
Ранее председатель Союза потребителей России Алексей Койтов выступил в эфире НСН против запрета продуктов «со вкусом алкоголя».
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