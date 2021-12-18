Биолог Баранова рассказала о причинах мутаций омикрон-штамма

Биолог обосновала свою точку зрения препринтом статьи экспертов Вашингтонского университета, исследовавших мутации омикрон-штамма, об особенностях нового варианта COVID-19. Баранова подчеркнула, что «омикрон» научился распознавать ACE2-рецептор — точку входа коронавируса в организм — не только у человека, но и у мышей.

«Скорее всего, предок "омикрона" передавался несколько раз от человека к мышам и обратно. В результате того, что S-белок коронавируса лучше приспособился к рецептору мышей, он стал лучше подходить и к человеческому», — заявила биолог.

В то же время Баранова скептически отнеслась к версии об искусственном возникновении омикрон-штамма. Как отметила биолог, вирус вряд ли мутировал во время испытаний лекарств: у инфекции и без того достаточно возможностей для мутаций без участия человека в силу способности долго находиться в организме и передаваться другим видам.

