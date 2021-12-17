Иммунолог предсказал мощную волну заболеваемости при «омикроне»

Количество заболевших при омикрон-штамме будет в два раза больше. Таким мнением поделился врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU.

«Те же 80 тысяч заболевших ежедневно, вероятно, будут», — считает Болибок.

Два случая заражения штаммом «омикрон» подтвердили в Петербурге

Иммунолог отметил, что число новых случаев заболевания коронавирусом будет зависеть от доступности ПЦР-тестов в необходимом количестве. Болибок объяснил, что в некоторых регионах России цифра заболевших не растёт, потому что лаборатории не могут предоставить достаточно тестов на COVID-19 и проверить их.

Ранее в РПФИ заявили, что последние исследования центра им. Гамалеи доказывают, что вакцина «Спутник V» демонстрирует высокий уровень защиты от тяжелого протекания заболевания «омикроном».

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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