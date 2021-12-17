Иммунолог предсказал мощную волну заболеваемости при «омикроне»

Иммунолог отметил, что число новых случаев заболевания коронавирусом будет зависеть от доступности ПЦР-тестов в необходимом количестве. Болибок объяснил, что в некоторых регионах России цифра заболевших не растёт, потому что лаборатории не могут предоставить достаточно тестов на COVID-19 и проверить их.

Ранее в РПФИ заявили, что последние исследования центра им. Гамалеи доказывают, что вакцина «Спутник V» демонстрирует высокий уровень защиты от тяжелого протекания заболевания «омикроном».

