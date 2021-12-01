Биолог допустила неэффективность существующих вакцин против штамма «омикрон»
Специалистам придется создавать новую вакцину, если омикрон-штамм коронавируса вытеснит дельта-штамм, потому что современные препараты потеряют эффективность. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
Как отметила биолог, мутации омикрона не повлияют на существующие схемы лечения вируса. По словам Барановой, нужно будет отследить, как новый штамм будет проявлять себя в европейских популяциях.
Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что не стоит заранее переживать из-за нового штамма, который может даже не дойти до России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru