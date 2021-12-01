Инфекционист назвал способы профилактики «омикрон»-штамма

По его словам, в настоящее время многое об этой разновидности вируса неизвестно, поэтому требуется его внимательное изучение. Эксперт уверен, что штамм будет более заразным, чем «дельта». При этом инфекционист отметил, что вирус могут сдержать самые обычные меры, среди которых — ношение защитных масок, перчаток, соблюдение социальной дистанции.

Также профессор считает, что очень важно наращивать темпы вакцинации.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России на сегодня не выявлен новый штамм коронавируса «омикрон». Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о самом лучшем способе защититься от этого штамма.

