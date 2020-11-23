Кортнев посоветовал депутатам обратиться к психологам
Лидер группы «Несчастный случай» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Госдуме предложили отрегулировать деятельность психологов
В Госдуме предложили отрегулировать деятельность психологов. Депутаты считают необходимым повысить доверие россиян к таким специалистам, а из-за отсутствия регулирования этого рынка встречается много неквалифицированных кадров.
Алексей Кортнев: «Но я вам скажу, друзья, что деятельность наших депутатов вызывает настолько больше недоверия, чем деятельность психологов, что это депутаты должны просить психологов как-нибудь отрегулировать их деятельность. Тогда может быть какие-то законы и предложения, исходящие из нашей Госдумы, не будут казаться такими идиотскими», — отметил в эфире НСН Алексей Кортнев.
Лукашенко заявил о пробелах в патриотическом воспитании молодежи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о пробелах в патриотическом воспитании молодежи.
Алексей Кортнев: «Действительно, Александр Григорьевич, если большинство вашей молодежи настроены против вас, что хорошо видно по тем событиям, которые происходят в республике, наверное, у вас есть пробелы в ее воспитании. Во всяком случае, с той точки зрения на патриотизм, которой вы придерживаетесь. Да, проблемы есть, их надо решать, но, наверное, уже не вам, Александр Григорьевич», — сказал музыкант в интервью НСН.
Названы самые престижные профессии среди россиян
Названы самые престижные профессии в России. На первом месте оказались программисты, далее идут топ-менеджеры, третье место разделили инженеры и врачи. Об этом сообщают аналитики сервиса HeadHunter.
Алексей Кортнев: «Совершенно удивительно, что топ-менеджеры идут после программистов. С врачами все понятно, но что делают эти инженеры, мне интересно. Запускают ракеты в космос, которые у нас не очень-то летают, или строят секретные объекты, которые становятся не очень-то секретными? И наконец, наименее престижными профессиями были названы уборщик, продавец и учитель. Вот так, господа, россияне ставят примерно на одну доску учителя и уборщика. О времена, о нравы!», — процитировал он в беседе с НСН.
Дробыш предложил позвать в «голубые огоньки» молодых музыкантов
Композитор Виктор Дробыш предложил позвать на традиционные новогодние «голубые огоньки» молодежных исполнителей.
Алексей Кортнев: «Зачем зрителям этого шоу, возраст которых составляет 50 или 55 плюс, молодежные исполнители? Это тот самый прекрасный случай, когда публика не нужна исполнителям, а исполнители не нужны публике. Я думаю, новогодние «огоньки» можно тихо удалить, и всем нам будет только лучше», — поделился он с НСН.
Концерт «Несчастного случая»
Ансамбль «Несчастый случай» сыграет концерт 13 декабря.
Алексей Кортнев: «Это незначительная, но очень важная лично для меня и моих коллег новость. Мы сыграем большой концерт, несмотря на все ковидные ограничения. Приходите обязательно в московский ГЛАВCLUB», — пригласил Алексей Кортнев слушателей НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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