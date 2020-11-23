Кортнев посоветовал депутатам обратиться к психологам

Алексей Кортнев: «Действительно, Александр Григорьевич, если большинство вашей молодежи настроены против вас, что хорошо видно по тем событиям, которые происходят в республике, наверное, у вас есть пробелы в ее воспитании. Во всяком случае, с той точки зрения на патриотизм, которой вы придерживаетесь. Да, проблемы есть, их надо решать, но, наверное, уже не вам, Александр Григорьевич», — сказал музыкант в интервью НСН.

