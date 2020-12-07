Бильжо: После выхода на пенсию невозможно не работать

Художник специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Увеличилось количество регионов, где 31 декабря сделали выходным днем

Еще, как минимум, в четырех российских регионах объявили 31 декабря выходным днём. Жители Чувашии, Костромской, Томской и Волгоградской областей будут отдыхать в канун Нового года.

Андрей Бильжо: «Друзья мои, даже те, кто идет на работу 31 декабря, все равно не работают. Никто и никогда не работал 31 декабря, потому что все начинали провожать старый год, поэтому официальное объявление выходным днем, по сути, ни на что не влияет», – отметил в интервью НСН Андрей Бильжо.

2

Каждый пятый россиянин собирается работать после выхода на пенсию

22% опрошенных ВЦИОМ россиян заявили, что собираются продолжать работать после выхода на пенсию, остальные не исключили такую возможность.

Андрей Бильжо: «Просто потому что у пенсионера другого выхода в России нет. Либо он должен жить на мизерную пенсию, либо он должен что-то зарабатывать. Но есть опасность, что деньги, которые он будет зарабатывать, у него отберут, и он продолжить жить на свою пенсию», – прокомментировал он в эфире НСН.

3

Лукашенко пообещал белорусам красивую демократию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что грядущая конституционная реформа перераспределит полномочия между органами власти в республике, подчеркнув, что данная схема реформирования государства — «абсолютно прозрачная, красивая, демократичная».

Андрей Бильжо: «Что такое красота для Александра Лукашенко? Я бы не хотел, чтобы мир был таким красивым, каким его представляет этот человек. Пусть лучше мир будет без этой красоты и без демократии Лукашенко», — сказал Бильжо в беседе с НСН.

4

Психолог назвала полезные привычки, появившиеся во время пандемии

Психолог Елена Пояркова назвала полезные привычки, которые появились у граждан во время пандемии. Россияне стали дольше спать по утрам, больше гулять и регулярно мыть руки. Также значительно сократилось число тех, кто «болеет на ногах», пишет ТАСС.

Андрей Бильжо: «Я вам тогда расскажу про вредные привычки, которые появились у россиян из-за пандемии. Россияне стали дольше спать, залеживаться в постели, россияне страдают депрессиями, суицидальными мыслями, они стали больше выпивать и ругаться со своими близкими, потому что они находятся в замкнутом пространстве. Граждане разучились общаться, разучились обнимать друг друга, что очень важно, потому что тактильные ощущения одни из самых важных в жизни человека. Нельзя называть полезные привычки, не замечая вредных», – перечислил он в разговоре с НСН.

5

Эрмитаж заведет TikTok

Эрмитаж намерен освоить приложение TikTok для расширения своих виртуальных возможностей и освоения новой аудитории. Кроме того, сообщается, что Эрмитаж потерял 80% посетителей в этом году.

Андрей Бильжо: «По-моему, это отлично, так как в ТикТоке подростки сидят тринадцати-четырнадцати лет. Наконец, они узнают, что Рафаэль – это художник, а не черепашка-ниндзя», – подытожил для слушателей НСН Андрей Бильжо.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
ТЕГИ:ПенсияАвторские НовостиАндрей Бильжо
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