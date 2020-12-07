Бильжо: После выхода на пенсию невозможно не работать
Художник специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Увеличилось количество регионов, где 31 декабря сделали выходным днем
Еще, как минимум, в четырех российских регионах объявили 31 декабря выходным днём. Жители Чувашии, Костромской, Томской и Волгоградской областей будут отдыхать в канун Нового года.
Андрей Бильжо: «Друзья мои, даже те, кто идет на работу 31 декабря, все равно не работают. Никто и никогда не работал 31 декабря, потому что все начинали провожать старый год, поэтому официальное объявление выходным днем, по сути, ни на что не влияет», – отметил в интервью НСН Андрей Бильжо.
Каждый пятый россиянин собирается работать после выхода на пенсию
22% опрошенных ВЦИОМ россиян заявили, что собираются продолжать работать после выхода на пенсию, остальные не исключили такую возможность.
Андрей Бильжо: «Просто потому что у пенсионера другого выхода в России нет. Либо он должен жить на мизерную пенсию, либо он должен что-то зарабатывать. Но есть опасность, что деньги, которые он будет зарабатывать, у него отберут, и он продолжить жить на свою пенсию», – прокомментировал он в эфире НСН.
Лукашенко пообещал белорусам красивую демократию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что грядущая конституционная реформа перераспределит полномочия между органами власти в республике, подчеркнув, что данная схема реформирования государства — «абсолютно прозрачная, красивая, демократичная».
Андрей Бильжо: «Что такое красота для Александра Лукашенко? Я бы не хотел, чтобы мир был таким красивым, каким его представляет этот человек. Пусть лучше мир будет без этой красоты и без демократии Лукашенко», — сказал Бильжо в беседе с НСН.
Психолог назвала полезные привычки, появившиеся во время пандемии
Психолог Елена Пояркова назвала полезные привычки, которые появились у граждан во время пандемии. Россияне стали дольше спать по утрам, больше гулять и регулярно мыть руки. Также значительно сократилось число тех, кто «болеет на ногах», пишет ТАСС.
Андрей Бильжо: «Я вам тогда расскажу про вредные привычки, которые появились у россиян из-за пандемии. Россияне стали дольше спать, залеживаться в постели, россияне страдают депрессиями, суицидальными мыслями, они стали больше выпивать и ругаться со своими близкими, потому что они находятся в замкнутом пространстве. Граждане разучились общаться, разучились обнимать друг друга, что очень важно, потому что тактильные ощущения одни из самых важных в жизни человека. Нельзя называть полезные привычки, не замечая вредных», – перечислил он в разговоре с НСН.
Эрмитаж заведет TikTok
Эрмитаж намерен освоить приложение TikTok для расширения своих виртуальных возможностей и освоения новой аудитории. Кроме того, сообщается, что Эрмитаж потерял 80% посетителей в этом году.
Андрей Бильжо: «По-моему, это отлично, так как в ТикТоке подростки сидят тринадцати-четырнадцати лет. Наконец, они узнают, что Рафаэль – это художник, а не черепашка-ниндзя», – подытожил для слушателей НСН Андрей Бильжо.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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