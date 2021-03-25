Билл Гейтс считает, что пандемия коронавируса завершится к 2022 году

Возвращение к нормальной жизни после пандемии должно произойти к концу 2022 года. Такое мнение выразил основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

«Вероятно, к концу года объем вакцинации достигнет уровня, когда заболеваемость начнет падать, хоть и будет далека от нулевой. У нас будет много таких ограничений, как маски и запрет массовых мероприятий», - считает Гейтс.