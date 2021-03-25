Билл Гейтс считает, что пандемия коронавируса завершится к 2022 году

Возвращение к нормальной жизни после пандемии должно произойти к концу 2022 года. Такое мнение выразил основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

«Вероятно, к концу года объем вакцинации достигнет уровня, когда заболеваемость начнет падать, хоть и будет далека от нулевой. У нас будет много таких ограничений, как маски и запрет массовых мероприятий», - считает Гейтс.

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Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в интервью телеграм-каналу «Радиоточка НСН» заявил о плачевном состоянии борьбы с коронавирусом в Европе.

«На самом деле они не то что к подъему заболеваемости, они к нынешней ситуации не готовы. У них нет вакцины. Российская вакцина зарегистрирована в нашем национальном правовом поле. Она используется у нас для прививок нашего населения, которое мы должны привить. Что касается Европы, они за использование нашей вакцины друг друга стыдили, а в Словении кого-то даже пытались уволить! Как можно заниматься политической демагогией, когда люди болеют и умирают!» - возмутился он.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Билл ГейтсКоронавирус
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