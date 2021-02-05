Пандемия для доверчивых. Раскрыты «коронавирусные» уловки мошенников

«Мошенники никуда не делись. Они по-прежнему спрашивают, ваш ли платеж, подтверждайте или давайте срочно отменять. Эксплуатируются основные характеристики человеческой натуры – жадность, тревога. Теперь из-за эпидемиологической ситуации они могут предлагать помощь на детей. Сейчас довольно много противоречивой информации про вакцину, про прививки - такие истории, которые могут использовать мошенники. Слишком много доверчивых людей без цифрового иммунитета. В последнее время появилось такое понятие как "кибергигиена". Это как мыть руки после улицы. Нужно все время быть настороже по каким-то базовым требованиям. Но технологии развиваются быстрее, чем люди успевают к ним адаптироваться. Легкость, к которой к нам пришла "цифра", не подготовила людей к тому, что эта "цифра" будет использована им во вред. Поэтому так много ущерба. Мошенники будут жить столько, сколько живет человечество», - отметил он.

Информация о том, что гражданам России положена материальная поддержка, распространяется в Facebook под видом рекламы. В сообщении используется символика ЦБ. При переходе на сайт объявления открывается фейковый приказ о «единоразовой выплате за счет социальной выплаты от Центрального управления Банка Российской Федерации».

Для получения денег злоумышленники предлагают ввести данные карты, в том числе CVC-код. В пресс-службе Банка России заявили, что не выплачивают деньги гражданам.

