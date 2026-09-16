Песков назвал надежным онлайн-голосование на выборах
Онлайн-формат показал себя как удобный и надёжный способ голосования на выборах. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос журналистов о том, как будет голосовать росссийский лидер Владимир Путин, он указал, что информация об этом появится позже.
«Могу только вам напомнить, что предыдущие несколько лет президент использовал очень удобный, очень надёжный способ голосования - онлайн», - заключил представитель Кремля.
Ранее глава Центризбиркома (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что принять участие в выборах 18-20 сентября с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) смогут 48,4 млн избирателей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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