Кавказ, Чукотка, Грузия: Куда ездили россияне за приключениями этим летом

«Если мы говорим про приключенческий туризм, то в целом этот сезон был для нашего сегмента достаточно сложным. В значительной степени, безусловно, повлияла общая экономическая ситуация. Поездка в приключенческом формате зачастую не первая и не главная в семье, поэтому многие предпочли отложить её на более позднее время. Некоторые регионы, в первую очередь Дальний Восток, достаточно сильно просели в потоке туристов. Некоторые потеряли до 40–50% трафика. Кроме того, повлияло укрепление рубля и отложенный спрос на поездки за границу. Зарубежные поездки стали более приоритетными — это видно по статистике. Если говорить про Россию, то на сегодняшний день с большим отрывом лидирует Кавказ, прежде всего Дагестан, Кабардино‑Балкария, Карачаево‑Черкесия. Кавказ — главное летнее направление в приключенческом формате. Сильно подросли такие направления с низкой базой, как Курилы и Чукотка: в этом году там состоялись хорошие новые круизные программы. В лидерах остаётся Камчатка. Сильно подросли зарубежные направления. Среди лидеров в нашем сегменте — Грузия, Кыргызстан, Армения, Турция, Узбекистан и Китай», — сказал собеседник НСН.

Лето 2026 года в туристической отрасли отметилось двумя ключевыми тенденциями: путешественники из России стали выбирать другие направления и уменьшили продолжительность отдыха. Эксперты зафиксировали существенный рост расходов на проживание: за год траты на отели поднялись на 42% и в среднем составили 22 тысячи рублей за одну бронь. В сегменте зарубежного отдыха Турция и Египет остались безусловными лидерами — на эти страны пришлось почти 88% всех организованных поездок за границу. При этом ОАЭ опередили Вьетнам по популярности. На внутреннем рынке заметно упал интерес к Крыму: относительно лета 2025 года количество бронирований сократилось на 56,5%, а объём номеро‑ночей — на 64,6%. В Севастополе спад оказался ещё ощутимее: минус 68,7% по бронированиям и минус 73,6% по номеро‑ночам. В то же время въездной туризм в Россию демонстрирует положительную динамику: за первые шесть месяцев 2026 года число поездок иностранных гостей выросло на 7,5%.

Ранее коммерческий директор TEZ TOUR Россия Воскан Арзуманов сказал НСН, что осенью и зимой можно существенно сэкономить на путешествии, если выбирать не самые загруженные направления в правильные даты.

