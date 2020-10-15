Билл Гейтс предсказал ухудшение ситуации по COVID-19

Бизнесмен и общественный деятель Билл Гейтс дал свой прогноз по ситуации с распространением коронавируса.

В интервью изданию Politico основатель компании Microsoft заявил, что ситуация с инфекцией может стать намного хуже. По мнению Гейтса, люди стали проводить больше времени в закрытых помещениях, и это увеличивает возможность передачи коронавируса. Бизнесмен отметил, что количество заражений растёт и обстановка может стать «хуже, чем летом».

Также Билл Гейтс оценил действия правительства США, направленные на исследование и испытание вакцин от коронавирусной инфекции. Бизнесмен назвал Америку «образцом» в этой сфере и отметил, что страна выделила на разработки почти 10 млн долларов.

Кроме того, Гейтс рассказал, что в отсутствие вакцины в борьбе с вирусом поможет только соблюдение всех правил, среди которых — ношение масок, соблюдение дистанции, гигиена и отказ от посещения скоплений людей.

С начала распространения новой коронавирусной инфекции в мире было зафиксировано 38,7 млн случаев заражения, 26,7 млн человек выздоровели, 1,09 млн пациентов скончались.