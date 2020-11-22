Советник Трампа назвал вероятные сроки начала вакцинации в США от COVID-19

Ориентировочно 11 декабря в США может начаться вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил советник администрации действующего президента США Дональда Трампа по вакцинам Монсеф Слауи в эфире CNN.

Советник рассказал, что американская фармкомпания Pfizer и немецкая BioNTech направили в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) запрос на срочное применение вакцины от коронавирусной инфекции.