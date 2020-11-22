Советник Трампа назвал вероятные сроки начала вакцинации в США от COVID-19
Ориентировочно 11 декабря в США может начаться вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил советник администрации действующего президента США Дональда Трампа по вакцинам Монсеф Слауи в эфире CNN.
Советник рассказал, что американская фармкомпания Pfizer и немецкая BioNTech направили в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) запрос на срочное применение вакцины от коронавирусной инфекции.
По словам Монсефа Слауи, на 10 декабря запланировано заседание консультативного комитета FDA, на котором обсудят результаты проверки вакцины. При положительном итоге решение о вакцинации примут в течение 24 часов.
«Поэтому я ожидаю, что (это случится — прим. НСН), возможно, на второй день после одобрения, 11 или 12 декабря», — заявил Слауи.
Ранее стало известно, что концерн Biontech и Pfizer подали в США запрос о регистрации вакцины от коронавируса. Итоговый анализ данных клинических испытаний вакцины от коронавируса производства компаний Pfizer и BioNTech показал ее эффективность на уровне 95%, сообщает ТАСС.
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