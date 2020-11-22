Советник Трампа назвал вероятные сроки начала вакцинации в США от COVID-19

Ориентировочно 11 декабря в США может начаться вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил советник администрации действующего президента США Дональда Трампа по вакцинам Монсеф Слауи в эфире CNN.

Советник рассказал, что американская фармкомпания Pfizer и немецкая BioNTech направили в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) запрос на срочное применение вакцины от коронавирусной инфекции.

Цена выживания. Сколько будет стоить вакцина от COVID-19?

По словам Монсефа Слауи, на 10 декабря запланировано заседание консультативного комитета FDA, на котором обсудят результаты проверки вакцины. При положительном итоге решение о вакцинации примут в течение 24 часов.

«Поэтому я ожидаю, что (это случится — прим. НСН), возможно, на второй день после одобрения, 11 или 12 декабря», — заявил Слауи.

Ранее стало известно, что концерн Biontech и Pfizer подали в США запрос о регистрации вакцины от коронавируса. Итоговый анализ данных клинических испытаний вакцины от коронавируса производства компаний Pfizer и BioNTech показал ее эффективность на уровне 95%, сообщает ТАСС.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:КоронавирусСШАВакцинация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры