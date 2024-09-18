РСТ: Авиабилеты по России подорожали на 30% в 2024 году

Авиабилеты по России подорожали на 30% в 2024 году, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, передает «Интерфакс».

Так, в прошлом году средняя стоимость билета в одну сторону в среднем составляла 7,6 тысячи рублей, сегодня цена уже достигла 9,9 тысяч рублей. Также за год подорожали и билеты на поезд, в среднем рост составил 25%.

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Ранее министр транспорта РФ Роман Старовойт заявил, что цены на авиабилеты в среднем выросли почти на 20%. По его словам, цены растут не только в России, но и во всем мире. Старовойт объяснил рост цен ростом пассажиропотока, увеличением конкуренции и затратами авиакомпаний на поддержание летной годности.

Старовойт считает, что сдержать рост цен поможет «мокрый лизинг», который предполагает передачу в аренду самолета вместе с экипажем, и «каботажные авиационные перевозки», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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