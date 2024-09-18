РСТ: Авиабилеты по России подорожали на 30% в 2024 году

Ранее министр транспорта РФ Роман Старовойт заявил, что цены на авиабилеты в среднем выросли почти на 20%. По его словам, цены растут не только в России, но и во всем мире. Старовойт объяснил рост цен ростом пассажиропотока, увеличением конкуренции и затратами авиакомпаний на поддержание летной годности.

Старовойт считает, что сдержать рост цен поможет «мокрый лизинг», который предполагает передачу в аренду самолета вместе с экипажем, и «каботажные авиационные перевозки», передает «Радиоточка НСН».

