РСТ: Авиабилеты по России подорожали на 30% в 2024 году
Авиабилеты по России подорожали на 30% в 2024 году, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, передает «Интерфакс».
Так, в прошлом году средняя стоимость билета в одну сторону в среднем составляла 7,6 тысячи рублей, сегодня цена уже достигла 9,9 тысяч рублей. Также за год подорожали и билеты на поезд, в среднем рост составил 25%.
Ранее министр транспорта РФ Роман Старовойт заявил, что цены на авиабилеты в среднем выросли почти на 20%. По его словам, цены растут не только в России, но и во всем мире. Старовойт объяснил рост цен ростом пассажиропотока, увеличением конкуренции и затратами авиакомпаний на поддержание летной годности.
Старовойт считает, что сдержать рост цен поможет «мокрый лизинг», который предполагает передачу в аренду самолета вместе с экипажем, и «каботажные авиационные перевозки», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru