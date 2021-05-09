Bild: В тупике оказались переговоры Германии и России по поставкам «Спутника V»
Диалог России и Германии по поводу приобретения Берлином российского препарата от коронавируса «Спутник V» оказался в тупике, пишет газета Bild со ссылкой на источники в рабочей группе Минздрава ФРГ по переговорам с производителями вакцин от COVID-19.
По данным источника газеты, переговоры оказались под угрозой срыва из-за того, что Европейское агентство лекарственных средств как регулятор предъявляет повышенные требования для получения одобрения российско-немецкой сделки.
Официальных заявлений на этот счет с немецкой стороны не поступало, сообщает ТАСС.
Вирусолог Михаил Щелканов в эфире НСН заявил, что признание Moderna лучшим противоковидным препаратом – политизированное решение.
«Вокруг антиковидных вакцин развернулась такая политическая свистопляска, что нормальным экспертам даже комментировать нечего. Это хлеб для политических экспертов, но, уж точно, не для вирусологов. И надо понимать, что Всемирная Организация здравоохранения (ВОЗ), как всякая международная организация, тоже в достаточной степени политизирована», - считает собеседник НСН.
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