Bild: В тупике оказались переговоры Германии и России по поставкам «Спутника V»

Диалог России и Германии по поводу приобретения Берлином российского препарата от коронавируса «Спутник V» оказался в тупике, пишет газета Bild со ссылкой на источники в рабочей группе Минздрава ФРГ по переговорам с производителями вакцин от COVID-19.

Меркель назвала условие закупки российской вакцины «Спутник V»

По данным источника газеты, переговоры оказались под угрозой срыва из-за того, что Европейское агентство лекарственных средств как регулятор предъявляет повышенные требования для получения одобрения российско-немецкой сделки.

Официальных заявлений на этот счет с немецкой стороны не поступало, сообщает ТАСС.

Вирусолог Михаил Щелканов в эфире НСН заявил, что признание Moderna лучшим противоковидным препаратом – политизированное решение.

«Вокруг антиковидных вакцин развернулась такая политическая свистопляска, что нормальным экспертам даже комментировать нечего. Это хлеб для политических экспертов, но, уж точно, не для вирусологов. И надо понимать, что Всемирная Организация здравоохранения (ВОЗ), как всякая международная организация, тоже в достаточной степени политизирована», - считает собеседник НСН.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
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