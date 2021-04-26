Меркель назвала условие закупки российской вакцины «Спутник V»
Германия закупит российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в случае ее быстрой сертификации в Европе, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом сообщает ТАСС.
При этом от российской стороны требуется предоставить всю необходимую информацию о вакцине, отмечает Ura.ru.
Ранее СМИ сообщали, что Берлин может начать переговоры с Москвой о поставке «Спутника V», не дожидаясь одобрения вакцины в ЕС. Позже глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщал, что процесс закупки Германией российской вакцины находится в продвинутой стадии.
Между тем, по словам комиссара по вопросам внутреннего рынка Евросоюза Тьерри Бретона, в случае одобрения Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) «Спутник V» может поступить в ЕС не раньше конца года, напоминает «Свободная пресса».
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