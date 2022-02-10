Билан опроверг сообщения о своей госпитализации

По его словам, он действительно заразился, причём первые тесты были отрицательные.



«Я прожил ковид достаточно тихо. В начале этого месяца. Я сдал два теста, всё было отрицательно. Потом я сдал ещё раз, и он уже подтвердился. У меня всё прошло», — заявил Билан.

Певец добавил, что в настоящее время намерен сдать ещё один тест, чтобы убедиться, что вылечился.

Ранее Telegram-канал «Mash» сообщил, что Билан был госпитализирован с коронавирусом и врачи оценивают его состояние, как средней тяжести.

