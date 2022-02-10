СМИ: Дима Билан госпитализирован с ковидом
Певца Диму Билана госпитализировали в Москве с коронавирусом, сообщает Telegram-канал «Mash».
В сообщении говорится, что у музыканта заболело горло и заложило нос, повысилась температура. ПЦР-тест оказался положительным.
Врачи диагностировали у Билана коронавирус, состояние артиста оценивается, как средней тяжести, лечение осложняется ларинготрахеитом. При этом КТ не выявила поражения лёгких, дыхательной недостаточности нет.
Ранее российские звезды назвали суммы гонораров за новогодние корпоративы. Так, концерт Димы Билана стоит 4–5 млн рублей, сообщают «Невские новости».
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