БГ и Noize MC подписали открытое письмо в поддержку белорусов

Российские музыканты и актеры, среди которых лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков, Иван Алексеев (Noize MC), Елизавета Гырдымова (Монеточка) и Варвара Шмыкова, подписали открытое письмо в поддержку белорусского народа.

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«Мы знаем, что прошедшие 9 августа в Беларуси президентские выборы были проведены с множеством нарушений, зафиксированных внешними наблюдателями, а голоса граждан республики были украдены. Украденные голоса и невозможность быть услышанными — то, что мы, люди выходящие на сцену, понимаем и должны понимать, может быть, острее других», - говорится в письме, опубликованном на сайте The Village.

Также среди подписантов письма музыканты группы «Аквариум» Алексей Зубарев, Пётр Свешников, Игорь Тимофеев, Константин Туманов, Игорь Ширин, Андрей Суротдинов, а также Андрей Сапунов (группа «Воскресение»), Максим Леонидов ( группа «Секрет»), Анастасия Иванова (Гречка) и многие другие.

Подписавшие открытое письмо деятели культуры осуждают милицейское насилие в отношении белорусов и скорбят по его жертвам.

«Уже есть погибшие. Сотни избитых и тысячи арестованных. Статистика насилия, применённого к гражданам Беларуси, потрясает» - подчеркивается в письме.

В пятницу зампредседателя ЦИК России Николай Булаев в эфире НСН затруднился дать оценку избирательному процессу в Белоруссии.

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ФОТО: РИА Новости/Евгения Новоженина
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