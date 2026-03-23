Грымов поставит спектакль «Семнадцать мгновений весны»
Режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов представит спектакль «Семнадцать мгновений весны» по одноименному роману Юлиана Семенова. Об этом рассказал сам Грымов в беседе с ТАСС.
По словам режиссера, к нему обратилась дочь Семенова Ольга и предложила создать постановку по произведению писателя в преддверии 95-летия со дня его рождения.
«Причем тогда я сказал: "Неужели вы думаете, что я поставлю "Семнадцать мгновений весны"?". А потом решил, что хочу поработать над тем, что дается сложно. Спектакль будет длинным», - поделился Грымов.
Постановка станет ретроспективой исторических событий весны 1945 года, в ней появятся моменты, которые не были показаны в фильме «Семнадцать мгновений весны» Татьяны Лиозновой. Премьера спектакля в «Модерне» запланирована на октябрь 2026 года.
Ранее Юрий Грымов в интервью НСН рассказал о выходе спектакля «Нирвана» ко дню рождения лидера группы Nirvana Курта Кобейна.
- Грымов поставит спектакль «Семнадцать мгновений весны»
