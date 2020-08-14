В ЦИК РФ прокомментировали итоги выборов в Белоруссии

«Не был, не наблюдал. То, что вы читаете, то и я читаю», - сказал Булаев.



В Белоруссии продолжаются митинги после оглашения результатов президентских выборов. Между протестующими и правоохранителями нередко происходят столкновения, силовики используют резиновые пули и светошумовые гранаты. Задержаны несколько тысяч граждан, сотни человек пострадали, есть один погибший.

