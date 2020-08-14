В ЦИК РФ прокомментировали итоги выборов в Белоруссии

Зампредседателя ЦИК России Николай Булаев в эфире НСН поделился мнением по поводу официальных результатов выборов президента Белоруссии, озвученных в пятницу.

ЦИК Белоруссии объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов. По данным избиркома, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной конкурент Светлана Тихановская - 10,12%. Штаб Тихановской не признал результаты выборов.

Зампредседателя ЦИК России Николай Булаев в эфире НСН затруднился дать оценку избирательному процессу в Белоруссии.

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«Не был, не наблюдал. То, что вы читаете, то и я читаю», - сказал Булаев.

В Белоруссии продолжаются митинги после оглашения результатов президентских выборов. Между протестующими и правоохранителями нередко происходят столкновения, силовики используют резиновые пули и светошумовые гранаты. Задержаны несколько тысяч граждан, сотни человек пострадали, есть один погибший.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЦИКБелоруссияАлександр Лукашенко
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