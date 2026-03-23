Под Псковом телевышка повреждена из-за атаки БПЛА

Беспилотник повредил телевышку в Псковской области. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников.

Над Россией за ночь уничтожили 249 украинских беспилотников

«В Плюсском районе беспилотным летательным аппаратом повреждена телевизионная вышка», - написал губернатор в своем канале в Мах.

Никто не пострадал, пишет RT. Жизни и здоровью населения ничего не угрожает.

Ранее в Зубцове Тверской области обломки БПЛА повредили квартиру в многоэтажном жилом доме.

Фото: elan_driver/VK
